Budapest - Salis ha lasciato il carcere

(Di giovedì 23 maggio 2024) 10.50 Ilariahaildi massima sicurezza di,dove era detenuta da oltre 15 mesi,ed è ora ai domiciliari per scontare la misura cautelare in attesa della fine del processo. Domani la terza udienza E' accusata di aver partecipato alle aggressioni di militanti di estrema destra e di far parte di un'associazione criminale. "Finalmente abbiamo la possibilità di riabbracciare Ilaria, speriamo che questa sia una tappa temporanea prima di vederla finalmente in Italia", ha detto il padre di Ilaria, Roberto