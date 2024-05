Budapest - Ilaria Salis fuori dal carcere | va ai domiciliari Il padre | È il primo passo per rivederla in Italia

Ilaria Salis è uscita di prigione: è ai domiciliari a Budapest Ilaria Salis non è più in prigione. Attualmente, si trova agli arresti domiciliari in un appartamento a Budapest. Dopo 466 giorni di detenzione, l’attivista italiana e candidata alle elezioni europee con Alleanza Verdi e Sinistra è uscita questa mattina alle 10:15 dalla prigione di massima sicurezza ungherese di Gyorskocsi utca e si è trasferita nella casa trovata dalla sua famiglia, dove sarà sottoposta alla misura cautelare.

tpi