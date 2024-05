Botte e insulti alla villa per scambisti - ospiti costretti a scappare nudi | Non c’è più privacy

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 23 maggio 2024) Era il 1° maggio del 2021 quando, per festeggiare la fine delle restrizioni dovute dal Covid-19, il titolare di un club perorganizzò una festa nel suo locale a Sutri, in provincia di Viterbo. Il party però terminò malissimo, poiché fu interrotto da tre persone, una coppia e un altro uomo, che terrorizzarono i presenti per poi aggredire e picchiare il titolare, rapinandolo di 400.000 euro. Il racconto dei testimoni Una socia dell’associazione era presente a quella serata e, ai microfoni del Messaggero, ha spiegato che quell’aria goliardica e godereccia di festa fu rovinata da tre persone che, per dispetto, iniziarono a spegnere e accendere la luce. La donna ha raccontato che la situazione si fece sempre più pesante quando tre persone cominciarono a rompere tutto, urlare e minacciare il titolare, che avrebbe dovuto dare loro 400.000 euro. La donna ha concluso dicendo che fu un disastro anche per la reputazione del locale, dal momento che i soci capirono che la loroormai era stata violata.