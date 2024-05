(Di giovedì 23 maggio 2024) È un po’ come il gioco dell’oca. Gli appalti esterni della Rai? Il? “Sono un tema gestionale, ne parlerà l’amministratore delegato”. Anche Marinellapreferisce scan... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti.

Ne ha parlato in audizione in Commissione di Vigilanza Si torna a parlare del caso scurati. Durante l’audizione in Commissione di Vigilanza ne ha dovuto rispondere la numero uno della rete, Marinella Soldi. «Non possono essere attribuiti intenti censori al vertice aziendale» queste le sue parole sull’ospitata saltata dello scrittore, nel programma, Che Sarà della Bortone. 361magazine

Boschi torna all'attacco sul caso Loft-Rai. E sul monologo di Scurati, la presidente Soldi fa retromarcia - Boschi torna all'attacco sul caso Loft-Rai. E sul monologo di Scurati, la presidente soldi fa retromarcia - La deputata di Italia viva (con Gasparri) torna a chiedere conto degli appalti esterni della tv pubblica. Intanto la presidente della Rai ritratta e dice: "Nessun intento censorio da parte dei vertici ... ilfoglio

"Raggirati dal medico". In quattro lo accusano: li avrebbe manipolati per ottenere soldi - "Raggirati dal medico". In quattro lo accusano: li avrebbe manipolati per ottenere soldi - Nuovi sviluppi sul professionista in carcere da mesi per tentato omicidio. Puntava a farsi intestare beni immobili e polizze vita ... lanazione

Soldi:su Scurati no intenti censori Rai - soldi:su Scurati no intenti censori Rai - Così la presidente Rai,soldi,in Commissione di Vigilanza sulla mancata partecipazione ... con disallineamenti operativi e di comunicazione"."In ogni caso non possono essere attribuiti intenti censori ... servizitelevideo.rai