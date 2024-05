(Di giovedì 23 maggio 2024) Chiusura incerta per le Borse europee, frenate dallo scatto a maggio degli indici Pmi Usa, che fotografano un'economia in salute e non lasciano presagire un taglio dei tassi a breve da parte della Fed.ha terminato le contrattazioni in calo dello 0,37%, Francoforte è salita dello 0,06% e Parigi dello 0,13%. .

Borsa: l'Europa chiude poco mossa, Londra -0,4% - borsa: l'Europa chiude poco mossa, londra -0,4% - Chiusura incerta per le Borse europee, frenate dallo scatto a maggio degli indici Pmi Usa, che fotografano un'economia in salute e non lasciano presagire un taglio dei tassi a breve da parte della Fed ... ansa

Mercati europei contrastati, accelerazione salariale nel 1° trim. in area euro - Mercati europei contrastati, accelerazione salariale nel 1° trim. in area euro - Seduta contrastata per le Borse europee, con la cautela da parte degli investitori dopo le conclusioni ancora restrittive emerse dai ... teleborsa

Borsa: Europa stretta tra effetto NvidIa e timori Fed, Milano chiude a +0,02% - borsa: Europa stretta tra effetto NvidIa e timori Fed, Milano chiude a +0,02% - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 mag - I conti record di Nvidia non bastano all'Europa per chiudere la seduta con slancio. Cosi' il Ftse Mib archivia le contrattazioni segnando un timido +0,02%, ... borsaitaliana