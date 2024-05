Boom di gravidanze a sorpresa per le donne che assumono farmaci dimagranti | cosa sono gli Ozempic babies

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) In America li chiamano “”, dal nome commerciale del farmaco a base di semaglutide, utilizzato come antidiabetico e studiato per la terapia dell’obesità. Cheè successo? La CNN ha dedicato una lunga inchiesta al collegamento tra semaglutide e fertilità. Come la vicenda di una coppia che stava cercando di avere un figlio da più di due anni, a cui il medico aveva detto di non essere in grado di concepire a causa della sindrome dell’ovaio policistico. Nell’ottobre 2022, Catera Bentley – così si chiama la 25enne – aveva iniziato a prendere il farmaco diventato famoso per perdere peso. Nei primi mesi, ha raccontato, ha perso circa 40 chili. I suoi cicli mestruali, che erano stati irregolari a causa della sindrome dell’ovaio (PCOS),diventati normali. E questo ha influito anche sul suo umore. Quando ha scoperto di essere incinta si è sentita felice ma si è anche preoccupata degli effetti che avrebbe potuto avere sul suo bambino l’assunzione del farmaco.