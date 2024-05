Bologna in Champions - l’elogio di Colomba | il dolce messaggio con la nipotina

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ilsi qualifica alla prossimaLeague. Un traguardo storico per la squadra emiliana che corona una cavalcata trionfale nel campionato di Serie A che, con l’ultima giornata da disputare, i ragazzi di Thiago Motta potrebbero chiudere addirittura al terzo posto. Juventus e soprattutto Atalanta permettendo. Un trionfo, quello del raggiungimento dellaLeague da parte del, celebrato con grande gioia in città come testimoniato da Franco, stimato allenatore nativo proprio di, che ha festeggiato insieme alla. “La felicità dura poco e quando arriva bisogna viverla pienamente… oggi tuttaera felice, anche la miaNina che se ne ricorderà per sempre. – le parole disui social – Questa stagione della squadra della mia città è stata un vero ‘CAPOLAVORO’. Società, giocatori, allenatore, sportivi… fantastici tutti. Sono gioie che io ho vissuto solo lontano da casa, ad Avellino da giocatore e a Reggio Calabria da allenatore.

Per l'Atalanta Supercoppa europea e un altro trofeo. Che succede se vince anche la Fiorentina, tutti gli scenari per le italiane in Europa - ...vede clamorosamente riaprirsi la possibilità di qualificarsi alla prossima edizione della Champions ... La classifica vede la squadra di Gasperini al quinto posto a - 2 da Bologna e Juventus, ma con due ... sport.virgilio

Thiago Motta alla Juve diretta: ultime notizie e aggiornamenti LIVE - Ore cruciali per il futuro di Thiago Motta. L'attuale tecnico del Bologna, che ha raggiunto la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, sta per decidere il suo futuro. I bianconeri sono in pole position. Segui la ... corrieredellosport