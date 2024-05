Bologna - il comunicato ufficiale | ecco la decisione su Thiago Motta

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 23 maggio 2024) E’ finalmente arrivata ladel club felsineo sulla posizione dell’allenatore capace di guidare i rossoblù fino ad auna storica qualificazione in Champions League Era lapiù attesa tra quelle che potevano riguardare gli allenatori in scadenza di contratto o in procinto di provare una nuova avventura. L’annuncio era nell’aria e qualsiasivenisse presa dal club di Joey Saputo non avrebbe minimamente intaccato il clima di grande festa e soddisfazione che si respira nella città delle due torri, dopo la conquista di un traguardo che da queste parti mancava da addirittura 60 anni. Il futuro dio– Notizie.com – Ansa foto Ilguidato dall’allenatore brasiliano, ma naturalizzato italiano, è stato la più grande rivelazione della stagione di serie A che domenica prossima si concluderà con la disputa dell’ultima giornata. Un cammino straordinario che, dopo 68 punti realizzati grazie a 18 vittorie, 14 pareggi e soltanto 5 sconfitte, prima dell’ultima partita a Lecce, ha consegnato, con un paio di giornate di anticipo, una storica qualificazione alla nuova Champions League ai felsinei.