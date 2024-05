BigMama - Edoardo Bennat - Leo Gassma -n, Malika Ayane e tanti altri al Safety Love a Pesaro

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 23 maggio 2024) Gli artisti, Coma Cose,o, Francesca Barra, Leonn,, Neri Marcorè, Noemi, Piero Pelù e Stafano Massini alin occasione della 3^ Edizione del Festival Internazionale della Salute e Sicurezza sul Lavoro In occasione della conferenza stampa di giovedì 23 maggio, presso il Salone Metaurense del Palazzo Ducale di, la Fondazione Rubes Triva e l’Osservatorio Olympus dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” hanno presentato il programma della Terza Edizione del Festival Internazionale della Salute e Sicurezza sul Lavoro, che si svolgerà adal 12 al 14 giugno, e lo spettacolo live “”, che si terrà in piazza del Popolo, sempre a, la sera di martedì 11 giugno. Il Festival, giunto alla sua terza edizione, è organizzato dalla Fondazione Rubes Triva in collaborazione con l’Inail e l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA).