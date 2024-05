Berrettini salta il Roland Garros | l’annuncio su Instagram

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 23 maggio 2024) Matteoha annunciato il suo forfait dal2024. In una storia pubblicata suinfatti, il tennista romano ha spiegato come le sue condizioni fisiche non lo rendano ancora pronto a disputare match al meglio dei cinque set. Il finalista di Wimbledon 2021 farà ritorno in campo per la stagione sull’erba, superficie in cui è specialista e può dire la sua, infortuni permettendo. Queste le sue parole: “Nonostante mi stia allenando intensamente, non mi sento ancora pronto per giocare più partite al meglio dei 5. Per questo ho deciso, con il mio team, di ritornare per la stagione sull’erba. Grazie, come sempre, per il continuo supporto, dobbiamo avere solo un altro po’ di pazienza“. In stagioneha disputato solo 4 tornei: il suo rientro in campo dopo un 2023 da incubo è avvenuto al Challenger di Phoenix a metà marzo, dove ha subito raggiunto la finale venendo però sconfitto dal portoghese Borges.