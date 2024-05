Berrettini rinuncia anche al Roland Garros | Non sono pronto - tornerò sull’erba

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Parigi, 23 maggio 2024 – Matteonon prenderà parte al. Lo ha annunciato lui stesso con una storia su Instagram: “Nonostante mi stia allenando intensamente non mi sento ancora. Per questo ho deciso, con il mio team, di ritornare per la stagione”. L’annuncio che fa slittare il suo rientro in campo a giungo, quando inizia la stagione del tennis, era nell’aria da qualche giorno. Il tennista romano, che è il 96esimo nel ranking mondiale, sta affrontando un periodo difficile ed un deciso calo di prestazioni rispetto agli anni scorsi, in particolare rispetto al 2021 che fu il suo anno migliore e che lo vide arrivare in finale a Wimbledon. Allo stesso anno risalela sua ultima partecipazione al: in quella occasionesi fermò ai quarti di finale contro Djokovic. In questo anno invece, il romano ha disputato solamente dodici incontri ufficiali (di cui cinque nel torneo Challenger di Phoenix) vincendone nove.