Beppe e Kevin sempre con noi Addio al ragazzo morto a Miami

(Di giovedì 23 maggio 2024) "Neanche il cielo può dividerci.con noi". Lo striscione che ha salutato per le strade di Urgnano il feretro diDrago, il trentunennelo scorso 8 maggio aper le gravi ferite riportate nell’ incidente stradale. Un corteo di centinaia di persone, guidato dal parroco don Stefano Bonazzi, è partito alle 14.30 da via Carducci, dove abita la famiglia Drago fino alla parrocchiale di Urgnano, dove si sono svolti i funerali del giovane, a distanza di circa un mese da quelli dell’amico Giuseppe Ghidotti, di 28 anni. Come alla veglia, che si è tenuta martedì sera, in tantissimi hanno voluto partecipare all’ultimo saluto per. "Tutte le capacità che abbiamo e gli entusiasmi della giovane età che vengono offerti – ha detto il parroco di Urgnano, don Stefano Bonazzi – spesso ci chiedono il conto. Quando la morte arriva tragicamente come per Giuseppe eha anch’essa un valore, perché il bene diffuso non sparisce".