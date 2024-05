Benzina - prepariamoci all’ennesimo aumento

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ancora una volta laè destinata ad aumentare, dobbiamo prepararci a un salasso quando ci rechiamo al distributore. Nessuno di noi può prescindere dal fare rifornimento alla propria auto, anzi chi è abituato a viaggiare frequentemente per lavoro è costretto a farlo più volte nel corso della settimana, nonostante questa operazione si sia trasformata in un vero e proprio salasso. Gli aumenti al costo della(ma vale anche per gli altri carburanti) sono ormai costanti, in modo particolare in prossimità i ponti e vacanze, così da rendere la partenza ancora più amara per gli automobilisti. Il rifornimento carburante si è trasformato in un salasso – Foto: Canva – Cityrumors.itLa situazione è peggiorata in modo particolare da quando il premier Giorgia Meloni, in accordo con i componenti del suo governo, ha scelto di eliminare il taglio delle accise, voluto dal suo predecessore Mario Draghi, grazie a cui era possibile risparmiare circa 30 euro a litro, Chi pensa che il problema possa essere ridotto in tempi brevi deve però mettersi il cuore in pace.