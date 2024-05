Benessere - la massaggiatrice Angela Gioia | da Giugliano alle competizioni internazionali

Dal cinema alla scrittura: 'Emma', in autunno il romanzo d'esordio di Jean Reno - ... una massaggiatrice in un centro di talassoterapia in Bretagna, ancora provata dalla perdita della ...francese Emma viene assunta dal Sultanato dell'Oman per formare il personale di un centro benessere. ...

Dal cinema alla scrittura: 'Emma', in autunno il romanzo d'esordio di Jean Reno - ... una massaggiatrice in un centro di talassoterapia in Bretagna, ancora provata dalla perdita della ...francese Emma viene assunta dal Sultanato dell'Oman per formare il personale di un centro benessere. ...