Belén Rodriguez con occhiali fluo a forma di cuore | il look per l’addio al nubilato di Cecilia

(Di giovedì 23 maggio 2024)è in Andalusia per l'addio aldella sorellae sui social ha mostrato il primoscelto per l'occasione: bikini micro eda sole adi. .

Cecilia Rodriguez scatenata in Andalusia, guarda il suo addio al nubilato - L'addio al nubilato di Cecilia Rodriguez con Belen in Andalusia Cecilia Rodriguez è partita per il suo addio al nubilato con tutti i gadget (parrucche colorate e sgargianti, occhiali a forma di cuore) e gli abiti per l'occasione (come le t - shirt personalizzate con la ...

Cecilia Rodriguez festeggia l'addio al nubilato in Spagna con Belen e mamma Veronica: le immagini delle celebrazioni pazze - ... ognuno indossa parrucche colorate e occhiali da sole fluo con lenti a forma di cuore. Chechu ne ... Tutti gli outfit dell'addio al nubilato sono firmati dai brand delle sorelle Rodriguez: Me Fui e ...