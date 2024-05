Beach volley - Nicolai Cottafava si sbloccano con i campioni del mondo! Seconda fase in bilico per le coppie azzurre ad Espinho

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 23 maggio 2024) Inizia con tanta sofferenza ma anche con un successo di prestigio per l’Italia delil penultimo Elite 16 prima della fine della rincorsa al pass per Parigi in programma adin Portogallo. Due scoinfitte e un successo che tiene ancora accese le speranze di qualificazione diallaad eliminazione diretta, mentre Menegatti/Gottardi vanno a sbattere contro le loro “bestie nere” e domani dovranno superarsi per risalire la china. In campo maschile è iniziata male l’avventura diche sono usciti sconfitti da quella che doveva essere la partita meno complicata del loro girone contro gli australiani Hodges/Schubert. In realtà questo è stato il momento peggiore per affrontare Hodges/Schubert che sono in piena corsa per centrare la qualificazione e hanno assoluta necessità di superare il primo turno per entrare fra le prime 17qualificate direttamente a Parigi.