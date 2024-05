Battlefield 2042 | DICE presenta Attacco Futuro - nuovo evento della Stagione 7 | Punto di svolta

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 23 maggio 2024) Oggied EA hannoto ila tema di, intitolato nello specifico. Precisiamo che questofa parte7:die sarà disponibile gratuitamente per tutti gli utenti dal 28 maggio al 10 giugno 2024. Come possiamo leggere sul sito ufficiale del franchise, dopo Fronte Cremisi rilasciato appena qualche mese fa,proseguirà la battaglia globale per la scarsità di risorse al centrostoria dell’ultimo capitolo di. Con il Mandato delle nazioni, questoa tempo limitato introduce una nuova alleanza legata al mondo del 2142. Sotto l’assalto globaleCoalizione dei Mille Petali, la Joint Task Force 7 simboleggia un faro di speranza per le forze di un’Unione europea in frantumi, rendendo omaggio alle prime sette nazioni che hanno formato la nuova unione. Di recente, questa squadra d’assalto ha ricevuto l’incarico di catturare e proteggere le stazioni meteorologiche di Arkangel, assicurandosi di non farle cadere nelle maniCoalizione.