Barilla-Plug and Play, aperte candidature per Good Food Makers 2024 - Barilla-Plug and Play, aperte candidature per Good food Makers 2024 - Aprono oggi le candidature per Good food Makers , il programma di open innovation globale di Barilla per startup attive nel mondo del food nato nel 2019 con l’obiettivo di stimolare lo sviluppo di nuo ... adnkronos

Good Food Makers 2024, Barilla e Plug and Play cercano idee e talenti per il futuro del food - Good food Makers 2024, Barilla e Plug and Play cercano idee e talenti per il futuro del food - Aprono oggi le candidature per Good food Makers, il programma di open innovation globale di Barilla per startup attive nel mondo del food nato nel 2019 con l’obiettivo di stimolare lo sviluppo di nuov ... parma.repubblica

Nascono gli "orti di comunità" di Slow Food: come partecipare - Nascono gli "orti di comunità" di Slow food: come partecipare - Una rete nazionali di orti, in tutta Italia e a cui tutti possono accedere, per preservare le varietà autoctone e promuovere sempre di più ... ilsecoloxix