Bari - il sindaco Decaro alza la voce | basta umiliazion - preferiamo fallir -, attacco a De Laurentiis

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ilsi gioca una stagione. E’ alta l’attesa in vista di Ternana-, sfida di ritorno dei playout di Serie B. La squadra di Giampaolo sarà chiamata dalla vittoria in trasferta dopo l’1-1 dell’andata per festeggiare la salvezza. A poche ore dal match si è registrato un pesante botta e risposta. “Ilnon cambierà proprietà prima del 2028. E senza Filmauro è destinato ae”, le parole di Aurelio De. La risposta diAntoniodi, ha risposto con un durissimo messaggio sul profilo Facebook: “i, adesso si venda.Talvolta le parole di Aurelio Desono così fuori tempo e fuori luogo che ci si chiede se a parlare sia lui o il suo imitatore Max Giusti. Alla vigilia di una partita che chiamare delicata è un eufemismo, ragiona (anzi, sragiona) evocando scenari futuri come il fallimento delcalcio o la condanna a rimanere in un campionato minore fino al 2028.