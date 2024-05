Barcellona - blitz nella notte per Flick! Accordo raggiunto

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 23 maggio 2024)è sempre più vicino alla panchina dei catalani: incontro ieri sera con i dirigenti blaugranadelper chiudere con Hans. Come riportato da Mundo Deportivo, dopo lo strappo tra Xavi e Laporta, i blaugrana hanno scelto il tecnico ex di Bayern Monaco e Germania per prendere il suo .