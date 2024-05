Barbara Berlusconi - le rarissime foto social col compagno Lorenzo Guerrieri

Un “aperitivo tricolore” in un locale in cui c’è un calendario con la faccia di Benito Mussolini. Fa discutere la foto di un incontro elettorale di Fratelli d’Italia a Roasio, piccolo comune in provincia di Vercelli, organizzato da Elena Chiorino, assessora al Lavoro del Piemonte e candidata del partito di Giorgia Meloni alle regionali dell’8 e 9 giugno prossimi.

ilfattoquotidiano