Baiocco torna in campo | Mollato da Bandecchi con un sms - ma io non abbandono Perugia

(Di giovedì 23 maggio 2024) Davide, qual è la richiesta più importante che le fanno i perugini quando li incontra? "Senza ombra di dubbio: la sicurezza stradale. Da troppi anninon ha strade degne di questo nome. Le buche sono il primo problema da risolvere, perché creano pericoli inutili, danneggiano le nostre autovetture e ci creano malessere e nervosismo. Se verrò scelto dai cittadini quale nuovo sindaco, la mia prima delibera sarà quella per l’acquisto di una nuova macchina ’tappabuche’. Poi vorrò passare un bel po’ di tempo al cantiere di Pian di Massiano, per valutare come l’amministrazione ha finora organizzato le manutenzioni, argomento che mi sta molto a cuore". Dica la verità, il divorzio daoltre ad averla delusa, l’ha fatta vacillare… "Ho accettato la scelta dicon il rispetto dovuto all’uomo e, personalmente, con molta serenità. Nella vita ognuno deve saper scegliere il proprio percorso.

