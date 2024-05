Baby Gang ha iniziato lo sciopero della fame | Aboubakar Soumahoro fa visita al trapper nel carcere di Busto Arsizio

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ilavrebbelodaldi, dove è stato nuovamente rinchiuso dopo la revoca degli arresti domiciliari. A darne notizia è stato il deputato, che lo è andato a trovare in cella gli scorsi giorni.ha condiviso sul proprio profilo social le parole che gli ha riferito il 22enne: «Hounoperché sembra di vivere nel 700.per le condizioni di vita dei detenuti. La mia infanzia è stata risucchiata in un sistema ingiusto. La libertà di espressione va tutelata». La vicenda Zaccaria Mouhib (questo il vero nome di) è stato riportato indopo che sul proprio profilo Instagram ufficiale sono comparse due foto tratte dal set di un videoclip. In esse mostra il braccialetto elettronico e impugna una pistola accerchiato da pacchi di marijuana (ma sarebbero solo oggetti di scena).

Soumahoro fa visita a Baby Gang in carcere: "Ha iniziato lo sciopero della fame. La detenzione deve reintegrare i giovani, non escluderli dalla società" - Soumahoro fa visita a Baby gang in carcere: "Ha iniziato lo sciopero della fame. La detenzione deve reintegrare i giovani, non escluderli dalla società" - Il deputato punta il dito sul sovraffollamento della casa circondariale di Busto Arsizio. Lega all'attacco: "Temi che non possono essere affrontati solo andando a trovare un detenuto vip" ... msn

Soumahoro va a trovare Baby Gang in carcere a Busto: “Ha iniziato lo sciopero della fame” - Soumahoro va a trovare Baby gang in carcere a Busto: “Ha iniziato lo sciopero della fame” - Il deputato eletto con Alleanza Verdi Sinistra riferisce le parole del trapper Zaccaria Mouhib accusato di vari reati. E denuncia la situazione nella Casa circondariale dove oltre la metà dei detenuti ... laprovinciadivarese

Il rapper Baby Gang è in carcere per sparatoria. Soumahoro va a trovarlo - Il rapper Baby gang è in carcere per sparatoria. Soumahoro va a trovarlo - Aboubakar Soumahoro, nel tentativo di far parlare di sé per l'attività parlamentare, ha fatto visita in carcere al rapper di origine marocchina Baby gang ... ilgiornale