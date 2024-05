B come Bari - la Ternana torna in Serie C | i ‘Galletti’ salvano una stagione disastrosa

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ilgioca la partita dell’anno e regala una gioia ai tifosi biancorossi dopo unada dimenticare. Allo stadio ‘Liberati’ di Terni è andata in scena la partita di ritorno dei playout diB contro la. Dopo l’1-1 dell’andata, la squadra di Giampaolo è stata protagonista di una prestazione perfetta in trasferta. La gara si è conclusa sul risultato di 0-3 e non è stata quasi mai in discussione. Ilcontrolla il match già dai primi minuti e sembra in grado di sbloccare il risultato in qualsiasi momento. Tre gol e salvezza Ilsblocca il risultato nei secondi finali del primo tempo e il marcatore è sempre Valerio Di Cesare, difensore di grande esperienza e qualità. La prodezza in mezza-rovesciata vale il prezzo del biglietto. ?? Goal: Valerio Di Cesare0-1pic.twitter.com/w1RYdN78B2 — PushGoals (@PushGoals) May 23, 2024 Nella ripresa gli ospiti dilagano: al 52? Ricci sigla il raddoppio, al 65? Sibilli fa esplodere il settore occupato dai tifosi biancorossi.

