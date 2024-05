Azzi | ADL senza difensore e ha preso Ngonge al posto di Hien a gennaio

“Se mi torna il ciclo io mi uccido!”, ha detto C. alla sua mamma, lasciando l’ambulatorio di incongruenza di genere dove si erano recati per la visita di routine. C. si aspettava che gli avrebbero aumentato la dose minima di testosterone che prende già da un po’ e ovviamente si aspettava che gli rinnovassero il piano terapeutico della triptorelina. ilfattoquotidiano

L'anno prossimo saranno passati trent'anni da quel 1995 in cui Alessia Marcuzzi saliva agli onori della fama come conduttrice e donna cupido nel programma “Colpo di Fulmine” in cui cercava di far incontrare e innamorare i ragazzi per strada.

liberoquotidiano