Ayo Edebiri - dopo The Bear entra nel cast del nuovo film di Guadagnino

(Di giovedì 23 maggio 2024) Sappiamo che Ayo, star della serie fenomeno di Disney+ The, farà parte deldeldiretto da Lucaintitolato After The Hunt. Il progetto del regista recentemente tornato in sala con Challengers, ilcon Zendaya nel, verrà prodotto da Amazon MGM Studios e Imagine. La produzione non ha ancora svelato dettagli sul personaggio affidato alla star di The, ma siamo a conoscenza di qualche dettaglio riguardo alin arrivo. Ilè intitolato After the Hunt ed è stato scritto da Nora Garrett. I protagonisti che si affiancheranno ad Ayosaranno nientemeno che Julia Roberts e Andrew Garfield. Il prossimodi Lucasi presenta ai fan come un intenso thriller drammatico. Al centro della storia vedremo una professoressa universitaria, che si ritrova in difficoltà quando uno dei suoi colleghi viene accusato e un segreto oscuro del suo passato minaccia di tornare a galla.