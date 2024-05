Ayle e Lucia di Amici 23 si sono lasciati? Le mosse social ed i dubbi dei fan

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di giovedì 23 maggio 2024) Cosa sta succedendo tradi23? La coppia sui, nelle passate ore si è resa protagonista di una serie di“sospette” che hanno contribuito a far drizzare le antennine agli amanti del gossip. Da alcuni movimenti da parte dei due ex allievi, pare proprio che qualcosa tra loro sia cambiato.di23 siavrebbe smesso di seguire, lei avrebbe deciso di cancellare le foto di coppia. Un segnale evidente che qualcosa sarebbe ampiamente cambiato nella coppia nata nella Scuola di23. A quasi una settimana dalla fine del talent show di Maria De Filippi, ecco che riesplode il gossip che apre ad una domanda:si? A far esplodere il caso, sarebbe una serie di movimentiche non è passata del tutto indifferente ai fan più attenti. A distanza di qualche settimana dalla pubblicazione delle loro foto insieme, qualcosa è decisamente cambiato.