Aviaria | negli Usa secondo caso umano da epidemia di H5N1 nei bovini

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 23 maggio 2024) Milano, 23 mag. (Adnkronos Salute) - Gli Usa segnalano ildi influenzaad alta patogenicità (Hpai A/) associato all'che ha colpito le vacche da latte in diversi stati del Paese. L'infezione è stata confermata dai Centers for Disease Control and Prevention .