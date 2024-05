Avevo braccia e gambe nere - essiccate come plastica I medici mi davano per spacciato | il deputato bionico fa commuovere il Parlamento

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Quello di ieri è stato un grande giorno per Craig Mackinlay, ilconservatore delinglese che ha affrontato un calvario di sofferenza dopo una grave sepsi che ha portato all’amputazione delle sue mani e dei suoi piedi. Dopo mesi di riabilitazione e con l’aiuto di protesi avanzate, Mackinlay è finalmente tornato alla vita pubblica. In un’intervista con la Bbc, il politico ha espresso la sua fiducia per il futuro, ironizzando sul fatto che ora ambisce ad essere ricordato“il primo” del Regno Unito. Il calvario di Craig Mackinlay Il calvario di Mackinlay ebbe inizio il 27 settembre, quando il 57enne cominciò a sentirsi male. Inizialmente, non diede molto peso ai sintomi e si sottopose a un tampone Covid, andando a letto presto nella speranza di sentirsi meglio il giorno successivo. Fu sua moglie Kati, una farmacista, a notare durante la notte che i sintomi del marito peggioravano, con febbre alta e forti sbalzi di pressione.