ATP Ginevra 2024 | Cobolli continua il cammino Djokovic e Ruud in semifinale - avanti anche Machac

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ci saràFlavionelle semifinali del torneo ATP 250 di. Il tennista romano non si era mai spinto cosìnel circuito maggiore e ha raggiunto questo traguardo grazie alla vittoria in due set sul kazako Alexander Shevchenko con un doppio 6-4 in neun’ora di gioco. Una vittoria davvero velocissima quella del romano, che ora affronterà Casper. Se il quarto dell’azzurro è stato rapidissimo, quello del norvegese è durato oltre due ore, superando in un match durissimo l’argentino Sebastian Baez con il punteggio di 6-3 3-6 6-4. Buonala seconda per Novak. Il numero uno del mondo ha superato Tallon Griekspoor per 7-5 6-1, ma l’olandese ha probabilmente risentitodella stzza del secondo match di giornata, visto che aveva dovuto completare la sfida con Denis Shapovalov, vinta 6-7 7-6 6-3. Inse la vedrà con il ceco Tomas, che ha messo fine aldell’americano Alex Michelsen, battendolo in due set con il punteggio di 6-3 7-6.