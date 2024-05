Atletica oggi in tv - orari Meeting Grifone Asti 2024 | programma e italiani in gara C’è Fabbri

(Di giovedì 23 maggio 2024)giovedì 23 maggio (a partire dalle ore 15.30) va in scena il, evento dileggera che avrà luogo ad(nuova sede dopo Cglione della Pescaia e Grosseto). Si preannuncia grande spettacolo in terra piemontese con diversi big del panorama tricolore, tra cui spicca Leonardo. Il fresco primatista italiano di getto del peso, capace di una funambolica bordata da 22.95 metri a Savona e reduce dal 22.59 di Lucca, proverà a migliorarsi ulteriormente. Da non perdere i 100 metri, dove assisteremo al debutto stagionale di Samuele Ceccarelli. Il Campione d’Europa dei 60 metri, reduce da un inverno sottotono e dal cambio di allenatore, si cimenterà sul rettilineo e cercherà di avvicinare subito il suo personale di 10.13. Andranno seguiti con attenzione gli 800 metri, dove vedremo all’opera Catalin Tecuceanu, fresco di un brillante 1:44.22 a Chorzow e desideroso di dettare legge anche in questa uscita.

