Atletica - Leonardo Fabbri vuole entrare ancora di più nella storia

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 23 maggio 2024) Non si accontenta di aver riscritto uno dei record italiani più longevi dell’ha dato più volte testimonianza che quello fosse solo l’inizio. In una stagione che lo vedrà lottare sia agli Europei che alle Olimpiadi, oraandare a caccia di medaglie e nel mirino c’è l’oro. La particolarità è che nel peso ai giochi continentali non lo ha mai vinto nessun italiano e quindi la possibilità che entridi piùè ben concreta.: “Andrei? Mancauna medaglia che ci separa…”– foto FIDAL/GRANACosìha parlato ai microfoni della Fidal in avvicinamento ai campionati europei: “Superare Andrei è stato coronare il sogno di un bambino che ha iniziato a lanciare quando aveva 12 anni. Tante persone hanno sempre fatto i paragoni con lui, con le misure che faceva da piccolo, con quelle che ha fatto da grande, e pian piano ho sempre cercato di eguagliarlo.