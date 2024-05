Atletica - Leonardo Fabbri tuona 22 91 al Grifone Meeting! Tecuceanu scetenat - Ceccarelli delu -e, balzo Del Buono

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ad Asti è andato in scena il. In una giornata uggiosa ci hanno pensatoe Catalina illuminare la scena: il toscano si è scatenato nel getto del peso con un perentorio 22.91 (a quattro centimetri dal suo fresco record italiano), il vicentino ha corso gli 800 metri in 1:44.01 e si è così portato a tre decimi dal primato nazionale di Fiasconaro vecchio di mezzo secolo. Samuelede sui 100 metri (10.50), brava Federica Delsui 5000 metri (15:00.90). RISULTATIAD ASTI GETTO DEL PESO (MASCHILE) –è ormai entrato definitivamente in una nuova dimensione ed è sempre più ai vertici internazionali. Il toscano si è fermato ad appena quattro centimetri dal record italiano siglato otto giorni fa, spedendo l’attrezzo a 22.91 metri. Il primatista mondiale stagionale si esprime con costanza imperiale e lancia la volata verso gli Europei, dove sarà indiscutibilmente il grande favorito della vigilia.

