Atletica leggera - Grifone Meeting 2024 | Fabbri strepitoso nel pes - personale per Tecuceanu negli 800

(Di giovedì 23 maggio 2024) A prendersi la scena nella 14esima edizione delinternazionale Città di Astiè stato Leonardo, che sta vivendo un momento di forma sensazionale e l’ha ribadito ad alta voce. Bronzo ai Mondiali indoor di Glasgow e reduce dal nuovo record italiano realizzato a Savona con 22.95 metri – e dal successo anche al seguentedi Lucca –non ha deluso le aspettative ed ha dominato la gara del getto del peso: ben tre i lanci sopra i 22 metri, tra cui un sensazionale 22.91, a soli 4 centimetri dal primato di Savona. Ottime notizie in vista delle Olimpiadi, alle quali manca ancora qualche mese, dovesarà uno dei candidati principali per la zona medaglie. Giornata da incorniciare anche per Catalin, che800 metri ha ritoccato il proprio primato, correndo in 1:44.01. La vittoria non è arrivata perché meglio di lui ha fatto il keniano Kenei (1:43.

