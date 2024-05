Atlante si aggiudica il bando

(Di giovedì 23 maggio 2024)siil primocompetitivo di Autostrade per l’Italia con oltre 90 punti di ricarica ultra-rapida sul territorio nazionale Le stazioni di ricarica ultra-rapida, firmate da Bertone Design, dotate di pannelli solari e sistemi di accumulo d’energia, sbarcheranno presto sulle autostrade italiane al servizio della mobilità elettrica, la società del Gruppo NHOA dedicata alla rete di ricarica rapida e ultra-rapida per veicoli elettrici si èta il primodi gara in Italia per la progettazione, realizzazione e gestione di oltre 90 punti di ricarica ultra-rapida per veicoli elettrici (EV) di Autostrade per l’Italia (ASPI). I punti di ricarica saranno collocati in 8 aree di servizio sulle tratte autostradali di competenza di ASPI e saranno caratterizzate dall’esclusivo design a firma dello studio internazionale Bertone Design, nonché dalla presenza di pannelli solari e sistemi di accumulo d’energia.

Ricarica in autostrada, Atlante si aggiudica il primo bando di ASPI - Ricarica in autostrada, atlante si aggiudica il primo bando di ASPI - Entrando più nel dettaglio, i 90 punti di ricarica saranno collocati in 8 aree di servizio sulle tratte autostradali di competenza di ASPI. Le stazioni per la ricarica si caratterizzeranno per un ... hdmotori

Atlante installerà 90 punti di ricarica ultra-rapida in autostrada. È la prima volta per un operatore indipendente - atlante installerà 90 punti di ricarica ultra-rapida in autostrada. È la prima volta per un operatore indipendente - Le stazioni di ricarica ultra-rapida di atlante sbarcheranno anche in Autostrada. Hanno pannelli fotovoltaici e sistemi di accumulo, ma anche Wi-Fi e possibilità di pagare con carta di credito. dmove

Nuove colonnine elettriche in autostrada: Atlante ne metterà 90 - Nuove colonnine elettriche in autostrada: atlante ne metterà 90 - atlante si aggiudica un importante bando per la realizzazione di punti di ricarica ultra-rapida, marcando un significativo avanzamento nella mobilità elettrica in Italia. automoto