Atalanta vs Torino | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la trentottesima ed ultima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I nerazzurri vogliono festeggiare con una vittoria davanti al proprio pubblico il primo trofeo continentale conquistato e la qualificazione alla prossima Champions League, ma i granata hanno bisogno dei tre punti per sperare ancora nella Conference League.vssi giocherà domenica 26 maggio 2024 alle ore 18 presso il Gewiss StadiumVS: LE(3-4-1-2): Carnesecchi, Toli, Hien, Bonfanti, Zappacosta, Adopo, Pasalic, Ruggeri, Miranchuk, Scamacca, Tourè. All. Gasperini Indisponibili: Holm, De Roon(3-5-2): Milinkovic-Savic, Vojvoda, Buongiorno, Rodriguez, Bellanova, Ilic, Ricci, Tameze, Lazaro, Sanabria, Zapata. All. Juric Indisponibili: Schuurs, Ginetis, Djidji, VlasicIN TV Il match sarà visibile in diretta su Sky e Dazn domenica 26 maggio 2024 alle ore 18