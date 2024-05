Atalanta subito al lavoro per il terzo posto in Campionato | contro il Torino assente De Roon - in forse Kolasinac

(Di giovedì 23 maggio 2024) Bergamo, 23 maggio 2024 – Ancora due partite da giocare per l’. E da vincere, per inseguire un ultimo obiettivo: ilin. La squadra di Gasperini ha infatti ancora due gare casalinghe da disputare, nelle prossime due domeniche, sempre alle 18,ile poi il 2 giugno il recuperola Fiorentina. Vincendo entrambe le partite la Dea, quinta a 66 punti, staccata di due lunghezze da Bologna e Juventus, arriverebbe terza, solitaria, per cui i nerazzurri già oggi sono tornati alcon una seduta di scarico al centro sportivo di Zingonia per iniziare a preparare al meglio la garai granata. Un obiettivo simbolico ilo quarto, ma prestigioso. Gasperini però dovrà quasi certamente fare a meno di Seaduscito zoppicante nell’intervallo a Dublino per una possibile ricaduta muscolare al flessore. Il 31enne difensore bosniaco verrà sottodomani ad esami diagnostici per valutare l’entità dell’infortunio.

Judo: a Genova importanti soddisfazioni per l’ASD Valle Maira nel corso del Gran Prix Italia - Judo: a Genova importanti soddisfazioni per l’ASD Valle Maira nel corso del Gran Prix Italia - Sette gli atleti a rappresentare l’associazione, con ben due importanti piazzamenti: terzo posto per Penone Yuri e quinto posto per Marchiò Claudia ... targatocn

Classifica Giappone, Stellar Blade è al primo posto per la terza settimana di fila - Classifica Giappone, Stellar Blade è al primo posto per la terza settimana di fila - Famitsu ha pubblicato quest'oggi la nuova classifica dei giochi in edizione fisica e hardware più venduti in Giappone la scorsa settimana, e Stellar Blade per la terza settimana di fila resta al primo ... gamingtalker

Atalanta, dopo la Champions League puoi puntare al terzo posto - Atalanta, dopo la Champions League puoi puntare al terzo posto - L’ Atalanta sta vivendo una stagione incredibile che potrebbe diventare irripetibile conquistando, mercoledì, la finale di Europa Legue nel match di Berlino contro il Bayer Leverkusen. Intanto, i ... calcioatalanta