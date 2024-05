Atalanta - sindaco Bergamo Gori | Pronti a bus scoperto per celebrare il successo in Europa League

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ildi, Giorgio, ospite di RTL 102.5 in ‘Non Stop News’ ha parlato del trionfo dell’in: “Sicuramente ci sarà la grande aspettativa di poter incontrare la squadra con un busin città. Io sono a disposizione della società. È stata una gioia immensa, per chi era a Dublino, per chi era in piazza ae per tutti i tifosi. Una cosa così era al di là di ogni sogno e speranza. La città vive un momento di grazia proprio grazie a questa squadra“.ha poi aggiunto: “Non è un episodio che nasce dal nulla. Sono otto anni che, da quando Gian Piero Gasperini siede sulla panchina dell’, un modello di società sempre ben gestito dalla famiglia Percassi è diventato anche un modello diche ci ha consentito di andare innumerose volte, fino al risultato incredibile di ieri sera“. La squadra atterrerà oggi alle 13.45 all’aeroporto di Orio al Serio, dove ci sarà sicuramente una folla di tifosi a rendere omaggio ai propri eroi di Dublino.