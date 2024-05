Atalanta - sei leggenDearia | è la vittoria del percorso

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di giovedì 23 maggio 2024). I bergamaschi annientano il Bayer “Neverlusen” ed entrano nell’Olimpo europeo. La forza di unche parte da lontano. Look, man, this is LeggenDea. La notte di Dublino ha sancito l’ingresso nell’Olimpo dell’, dove può sedersi assieme alle grandissime del calcio europeo. La creatura meravigliosa di Gian Piero Gasperini è entrata nel mito, come la divinità da cui quei cinque studenti presero ispirazione il 17 ottobre 1907 per fondare il club. Un’eroina terrena, mortale e totalmente umana, ma capace di imprese paragonabili a quelle degli dei. Anche i titani del Liverpool e del Bayer “Neverlusen” si sono dovuti inchinare di fronte alla Dea che, secondo il mito, è assimilabile ad Artemide, divinità della caccia. Per strozzare la manovra degli imbattuti di Xabi Alonso, gli orobici, schierati con una formazione che poteva apparire eccessivamente sfrontata, sono andati altissimi a caccia di palloni.