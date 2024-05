Atalanta - ora finalmente possiamo gridarlo forte | abbiamo fatto la storia!

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 23 maggio 2024) Bergamo. Orapossola!! Con una prestazione incredibile l’schianta l’imbattuto Leverkusen nella finale di Dublino e conquista l’Europa League. Non c’è nessunissimo dubbio: la Dea ha strameritato questo trofeo, non solo per quantovedere durata l’atto finale, ma per come ci è arrivata, eliminando squadroni sulla carta ben più quotati. Un cammino perfetto, coronato con una vittoria che premia tutti: la squadra, il mister, la società, i tifosi e tutta Bergamo. I tedeschi sono stati letteralmente annichiliti da una prova che definire perfetta è riduttivo. I nerazzurri hanno messo in campo tutte le loro abilità: forza, coraggio, cuore e tanta, tanta tecnica. Sempre incessantemente sostenuti dagli ottomila tifosi giunti all’Aviva Stadium, gli uomini di Gasperini hanno letteralmentestropicciare gli occhi anche ai tanti amanti del calcio neutrali che hanno pubblicamente elogiato i nostri.