(Di giovedì 23 maggio 2024) Prima una zampata in area di rigore a bruciare Palacios, poi due giocate da urlo con tunnel a Xhaka per il 2-0 e elusione di Tapsoba sul 3-0:.

L’attaccante dell’Atalanta Gianluca Scamacca ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo 3-0 ai danni del Bayer Leverkusen nella finale di Europa League: “È bellissimo. Avevamo l’amaro in bocca per la Coppa Italia, ma ci avrei messo la firma per perdere quella finale e vincere questa. sportface

Se Gasperini è il maestro, lui è stato quello che ha avuto la visione prima di tutti. Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, non sta nella pelle dopo aver sollevato al cielo l’Europa League: “Pazzesco, un sogno che si è realizzato, come vedere tutta la nostra tifoseria che ci ama e ci vuole bene. ilfattoquotidiano

Carlo Nesti: “Atalanta: la Dea non è più bendata" - Carlo Nesti: “atalanta: la Dea non è più bendata" - Questo è il diario dei miei "pensieri", a partire dal luglio 2023, fino ad oggi, in ordine inverso. Per consultare l'archivio delle. tuttomercatoweb

Atalanta in finale di UEFA CONMEBOL Club Challenge: cos’è e chi sfiderà - atalanta in finale di UEFA CONMEBOL Club Challenge: cos’è e chi sfiderà - Visualizzazioni: 62 L’atalanta non solo parteciperà alla Supercoppa UEFA contro la vincente della Champions League (Borussia Dortmund o Real Madrid), ma disputerà anche la finale della UEFA CONMEBOL C ... calciostyle

ESCLUSIVA TG – G. Ferri: “Il risultato è l’unica cosa che conta per il Torino con l’Atalanta, si deve vincere!” - ESCLUSIVA TG – G. Ferri: “Il risultato è l’unica cosa che conta per il Torino con l’atalanta, si deve vincere!” - Giacomo Ferri è stato intervistato in esclusiva da TorinoGranata.it. Ferri da calciatore dopo essere stato nelle giovanili del Torino dal 1976 al 1978 è andato alla Reggina per poi ... torinogranata