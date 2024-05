Atalanta De Roon | Se uno così può vincere l’Europa League - non rinunciate ai vostri sogni

Bergamo, 20 maggio – L’Atalanta porta anche Marten de Roon a Dublino, sarà in panchina, come capitano non giocatore. Impossibilitato a scendere in campo il 33enne centrocampista nerazzurro (quest’anno diventato capitano data la prolungata assenza di Rafael Toloi) mercoledì sera nella finale di Europa League sarà comunque in panchina, per stare insieme alla squadra nello spogliatoio, nel riscaldamento, durante il match, e nel caso di successo contro il Bayer Leverkusen per festeggiare in campo in caso di vittoria e fare il tradizionale giro di campo con la Coppa.

