Atalanta CAMPIONE D’EUROPA | il sogno che diventa realtà - scritta la STORIA nella storia nerazzurra

(Di giovedì 23 maggio 2024) L’scrive laportando a casa per la prima volta l’Europa League vincendo un trofeo 61 anni dopo 22 maggio…una data per l’destinata a rimanere, e per ironia della sorte una serie di coincidenze forse non del tutto casuali. 22 maggio 2005, l’ultima in classifica retrocede tra gli applausi del .

Le pagelle di Atalanta-Leverkusen 3-0 I voti all’Atalanta Musso 8 – Uscita coi pugni iniziale per prender coraggio, poi solo parate di sicurezza. Un paio di brividi, giusto per provare l’ebbrezza, ma di tiri in porta non ne incassa nemmeno uno. bergamonews

Il centrocampista dell’Atalanta Ederson ha parlato dopo il trionfo in Europa League per 3-0 contro ilm Bayer Leverkusen: “Sono contentissimo. Ho lavorato tanto per arrivare nella nazionale brasiliana e questa coppa è incredibile. sportface

Europa League: Antonio Percassi, l'Atalanta è nella storia - Europa League: Antonio Percassi, l'Atalanta è nella storia - "E' un sogno che si è realizzato... vedere quanto questa tifoseria ama l'Atalanta è meraviglioso. A Bergamo adesso saranno tutti in strada a festeggiare". Così Antonio Percassi, presidente dei nerazzu ... ansa

