Atalanta-Bayer Leverkusen 3-0 – La tripletta di Ademola Lookman chiude una stagione invincibile

(Di giovedì 23 maggio 2024) 2024-05-22 22:55:47 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione:ha segnato una sublimementre l’ha prodotto una prestazione ispirata nella finale di Europa League a Dublino per porre fine all’del. Il prodotto della Charlton Athletic Academy ha segnato due gol in 14 minuti del primo tempo e ha siglato il suo triplete nel finale quando La Dea ha conquistato il primo trofeo in 61 anni e solo il secondo trofeo nei loro 116 anni di storia. Leggi le nostre altre notizie sportive: I nomi nella cornice per sostituire PochettinoNewcastle – Tottenham 1-1: Toon vince ai rigori nell’amichevole di MelbourneIl teenager del Liverpool è stato incluso nella rosa provvisoria della Scozia per Euro 2024 Gian Piero Gasperini ha ideato la vittoria con una lezione tattica che ha messo in ombra Xabi Alonso, che ha visto la sua squadra perdere per la prima volta in 361 giorni, ponendo fine al record di 51 partite di imbattibilità.