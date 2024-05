Atalanta-Bayer Leverkusen 3-0 – Ademola Lookman riflette sulla storica vittoria di Europa League

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 23 maggio 2024) 2024-05-22 23:51:45 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione:era orgoglioso di aver fatto la storia dopo che la sua tripletta ha ispirato l’alla gloria dell’contro il. Il 26enne attaccante nato a Wandsworth – che è stato prelevato dal calcio della Sundaynelle giovanili del Charlton Athletic – ha segnato tre gol meravigliosi mentre La Dea ha vinto il suo primo trofeo dal 1963. In questo modo è diventato il primo giocatore dal 1975 e solo il sesto in assoluto a segnare tre gol nella finale di una competizione UEFA. Il nazionale nigeriano ha detto a TNT Sports: “Non ho parole. È una delle notti più belle della mia vita. È stata una prestazione straordinaria da parte della squadra. Ce l’abbiamo fatta: fantastico. Sono solo felice che abbiamo vinto. Stasera abbiamo fatto la storia”.