Assorbenti gratis a scuola per le studentesse - parte l’iniziativa a Pisa

Al liceo Cecioni di Livorno parte la raccolta fondi online per acquistare un distributore a gettoni di assorbenti igienici che saranno erogati agli studenti a titolo gratuito. L’istituto già dal 2021, tra i primi in Italia, ha avviato un progetto dedicato alla raccolta e distribuzione di assorbenti per iscritti e personale.

In un liceo livornese, il "Cecioni", parte una raccolta di crowdfunding per acquistare un distributore a gettoni di assorbenti igienici che saranno erogati a titolo gratuito. L'obbiettivo è arrivare a 3.500 euro.

