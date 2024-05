Associazione prospettiva Casentino | donate anche quest’anno due borse di studio per

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 23 maggio 2024) Arezzo 22 maggio 2024 – Una delle azioni chesostiene all’interno delle scuole della vallata è legata alla promozione della conoscenza delle lingue in particolare l’inglese. Accanto al sostegno dato negli anni per portare la figura della madrelingua nelle scuole primarie e in quelle superiori,l’ha deciso di regalare duediall’estero per studenti meritevoli attraverso l’Intercultura. Gli imprenditori, dopo le selezioni fatte attraverso un concorso online promosso e gestito da Intercultura, hanno dato l’opportunità ai due studenti meritevoli di svolgere un’esperienza formativa di un mese all’estero. I due studenti sono Tommaso Tellini del Liceo Scientifico Galilei di Poppi, che andrà in Irlanda e Ludovica Coli del Socio Sanitario dell’Isis Fermi di Bibbiena che andrà in Danimarca. Giovanni Basagni commenta: “Come imprenditori diintendiamo sostenere le scuole della vallata nel loro percorso di formazione e orientamento al futuro.