(Di giovedì 23 maggio 2024) L’dei laureati della Scuola di Scienze Politiche ’’ di Firenze rinnova il proprio direttivo e rilancia le proprie attività a sostegno degli studenti. Martedì al Polo delle Scienze Sociali di Novoli, si è tenuta l’assemblea elettiva dell’per nominare ildirettivo ed eleggere ilper i prossimi tre anni. Ildirettivo, composto da un nutrito gruppo di giovani under 40, ha eletto comeLapo, 42 anni, imprenditore nel campo della comunicazione e dell’innovazione sociale e docente a contratto della Scuola di Scienze Politiche. Nel suo discorso di insediamento,ha enfatizzato l’importanza cruciale dell’orientamento e del supporto agli studenti che stanno completando o hanno appena concluso il proprio percorso di studi. "Il nostro impegno primario è quello di essere una guida sicura per gli studenti, fornendo loro strumenti e opportunità per affrontare con fiducia le sfide del futuro – ha dichiarato–.

Associazione Alumni Cesare Alfieri, Cecconi nuovo presidente - associazione Alumni Cesare Alfieri, Cecconi nuovo presidente - L’associazione dei laureati della Scuola di scienze Politiche ’Cesare Alfieri’ di Firenze rinnova il proprio direttivo e rilancia le ... lanazione

L'UNRAE consegna le Borse di Studio per le migliori tesi in marketing automobilistico - L'UNRAE consegna le Borse di Studio per le migliori tesi in marketing automobilistico - In occasione dell’Assemblea generale dei soci dell’UNRAE, l’associazione delle Case automobilistiche ... Università degli Studi di Milano, Facoltà di scienze Politiche, Economiche e Sociali – Tesi di ... ansa

VIDEO | Maculopatie queste sconosciute, ad Ancora screening per trovarle - VIDEO | Maculopatie queste sconosciute, ad Ancora screening per trovarle - La prevenzione è fondamentale per individuare le maculopatie, una patologia subdola che si fa fatica a diagnosticare e colpisce sempre di più gli over 60: il 25 maggio ad Ancona ci sarà una giornata d ... dire