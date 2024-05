Assegnazione provvisoria | si può chiedere anche per ricongiungimento al genitore

Messina, senza casa dal 2021 per un incendio: uno spiraglio per Lucia e Giuseppe. La risposta del Comune - Messina, senza casa dal 2021 per un incendio: uno spiraglio per Lucia e Giuseppe. La risposta del Comune - Intanto una soluzione provvisoria. Un piccolo spiraglio in attesa di poter tornare nella propria casa , quell'appartamento che hanno dovuto lasciare nel ... rtp.gazzettadelsud

Arechi-Volpe, incontro tra Napoli e Milan: le novità su tempistica, stadio provvisorio e restyling del Vestuti - Arechi-Volpe, incontro tra Napoli e Milan: le novità su tempistica, stadio provvisorio e restyling del Vestuti - Tema di discussione, ovviamente, il futuro dello stadio Arechi e la casa provvisoria che ospiterà i granata durante ... con altri quattro mesi per l'assegnazione dei lavori e la realizzazione del ... tuttosalernitana

Docenti di ruolo stanno per conseguire abilitazione con 30 CFU online: come utilizzarla nelle prossime assegnazioni provvisorie - Docenti di ruolo stanno per conseguire abilitazione con 30 CFU online: come utilizzarla nelle prossime assegnazioni provvisorie - Il docente di ruolo, che ottiene un’altra abilitazione con il percorso da 30 CFU, può sfruttarla già per le assegnazioni provvisorie a.s. 2024/25. La richiesta, però, è aggiuntiva rispetto a quella ... orizzontescuola