Ascolti tv, finale Europa League senza rivali: Atalanta-Bayer Leverkusen regina della serata - ascolti tv, finale Europa League senza rivali: Atalanta-Bayer Leverkusen regina della serata - La finale di Europa League Atalanta-Bayer Leverkusen, oltre a registrare la vittoria della squadra italiana, vince anche negli ascolti con 6.250.000 spettatori pari al 29.2% di share. Al secondo gradi ... adnkronos

Pagelle ascolti tv, top e flop: L'isola dei famosi naufraga, è la puntata meno vista della storia. L'Europa League stravince, Chi l'ha visto garanzia - Pagelle ascolti tv, top e flop: L'isola dei famosi naufraga, è la puntata meno vista della storia. L'Europa League stravince, Chi l'ha visto garanzia - Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto ieri secondo gli ascolti tv Il palinsesto televisivo di martedì 21 maggio 2024 ha offerto ai telespettatori partite, film e reality show. Ma ... ilmessaggero

Ascolti tv, l'Europa League non frena Sciarelli. Chi l'ha visto sopra il 9% - ascolti tv, l'Europa League non frena Sciarelli. Chi l'ha visto sopra il 9% - Nonostante la finale tra Atalanta e Bayern, il programma di Rai3 si conferma con 1.7 milioni di spettatori per il 9,6% di share ... affaritaliani